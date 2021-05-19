Доработки сайта на Yii2

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Закрыт3 заявки446 просмотров

Есть сайт на Yii2. Задача - Вместо главной сделать заглушку, на которой будет некий фронтенд (детали по нему при личном общении). Необходимо проверять пользователей, если не авторизован редиректить на заглушку, если авторизован, дать возможность пользоваться сайтом. Соответственно страница админки должна работать и дать возможность авторизоваться. 

Коллеги, жду от вас предложений, отвечу на любые вопросы. 

Yii
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