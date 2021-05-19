Нужно доработать 4 парсера написанные на Python и Selenium, внедрив в них многопоточность, перебор проксей и антикапчу.
Доработки сайта на Yii2
Есть сайт на Yii2. Задача - Вместо главной сделать заглушку, на которой будет некий фронтенд (детали по нему при личном общении). Необходимо проверять пользователей, если не авторизован редиректить на заглушку, если авторизован, дать возможность пользоваться сайтом. Соответственно страница админки должна работать и дать возможность авторизоваться.
Коллеги, жду от вас предложений, отвечу на любые вопросы.
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