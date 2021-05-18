Доработка проекта на Laravel

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок623 просмотра

Есть список правок по существующему проекту, надо их реализовать.

Список вышлю кандидатам. Присылайте пожалуйста инфо о себе и своем опыте

Laravel
4 года назад
2cubes
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Василий
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
89 отзывов
4 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Константин
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
4 года назад