Нужна помощь с МС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки508 просмотров

Поработать с МС

Задача:

-Нужно чтобы на сайте фото обновлялось с базы мой склад.

Сейчас как я понимаю, при выгрузке фото попадают в папку сайта и оттуда подгружаются. Новые фото с МС не выгружаются на сайте.

-Настроить подключение по API для раздела.

Это нужно для партнёра что бы у него отражались наши остатки, наличие, транзита и т.п.

4 года назад
guest_15984411828672
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