Нужна помощь с МС

Поработать с МС

Задача:

-Нужно чтобы на сайте фото обновлялось с базы мой склад.

Сейчас как я понимаю, при выгрузке фото попадают в папку сайта и оттуда подгружаются. Новые фото с МС не выгружаются на сайте.

-Настроить подключение по API для раздела.

Это нужно для партнёра что бы у него отражались наши остатки, наличие, транзита и т.п.