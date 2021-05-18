Форма с интерактивными элементами , данные с других страниц сайта

Здравствуйте

Нужно выполнить вёрстку формы с интерактивными элементами, данные в некоторые из них, подставляются с других страниц сайта.

А так же сделать страницу в админке сайта на WordPress, где можно редактировать некоторые данные, которые потом будут подставляться в форму

Сайт экскурсий.

1) Дата и время начала экскурсии

(Фото 1)

Условия:

Максимальный выбор не более чем на неделю вперёд, время зависит от выбранного в админке. Следовательно, будет страница в админке где можно редактировать время доступности каждой экскурсии. Например: 12:00, 13:00, 14:00

2)Кнопка далее, переводит на следующий этап, если данные не заполнены, она не должна работать, выводится смс, что не всё заполнено.

3)Выбор гида

(Фото 2)

Гиды берутся со страницы гиды.

Можно выбрать от 1 до 3, нажимаешь выбрать, меняется на надпись на выбрано, чтобы убрать гида, нужно снова нажать, если выбрано 3-гида, появляется надпись *максимум 3 гида

Если пользователь выбирает второго гида, цена возрастает на стоимость гида, стоимость берётся так же из админки, где указано время нужно сделать ещё и стоимость каждого гида, с возможностью её изменять

4) Выбор автомобиля

(Фото 3)

Если количество людей и гидов больше трёх, то при выборе будет показываться определённое авто.

Так же при выборе авто, нужно учитывать их стоимость и прибавлять к сумме заказа

Стоимость так же нужно сделать возможным изменять админку

5) Сверстать 'количество людей' (в самом верху)

Так же прикрепил фото всей формы, из неё нужно пока что сделать (2,3,4), под '2' текстовое поле не нужно, а также нужно вывести итоговую сумму из пункта 4

В отклике указывайте примерную стоимость и срок. Оплата поэтапная, сроки не жёсткие.