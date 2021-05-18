Разработка сайта (битрикс)

$154
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок448 просмотров

Разработка сайта на битриксе, по готовой верстке.

ТЗ кандидатам.

Приоритет тем, кто быстрее ответит.

  • Долгосрочное сотрудничество.
  • Много интересных проектов.
  • Оплата вовремя.
  • Адекватный, компетентный заказчик.
4 года назад
partner430
Сергей 
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