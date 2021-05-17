Функциональная часть сайта на laravel

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Закрыт5 заявок738 просмотров

Есть незаконченный проект, который нужно завершить до 24 мая. Нужно реализовать следующие функции:

- чат между зарегистрированными пользователями системы;

Нужно интегрировать вышеперечисленные функции с уже существующей системой на фреймворке laravel

Что уже реализовано:

1) авторизация/регистрация пользователя + выход из аккаунта

2) профиль пользователя и поиск пользователей

Laravel
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EverNeverLife
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