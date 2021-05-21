Сделать меню (table of content) из заголовков поста (Wordpress)

Собрать все заголовки в рамках контента (div class=content) и вывести индексируемое меню.

Как нужно чтоб работало - https://codecanyon.net/item/fixed-toc-wordpress-plugin/7264676

Контент поста выводится через custom field поэтому стандартные плагины типа Table of Content не работают.

ЦЕНУ (в USD) и СРОК выполнения - укажите в заявке пожалуйста