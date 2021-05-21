Сделать меню (table of content) из заголовков поста (Wordpress)

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Завершен3 заявки1083 просмотра

Собрать все заголовки в рамках контента (div class=content) и вывести индексируемое меню.

Как нужно чтоб работало - https://codecanyon.net/item/fixed-toc-wordpress-plugin/7264676

Контент поста выводится через custom field поэтому стандартные плагины типа Table of Content не работают.

ЦЕНУ (в USD) и СРОК выполнения - укажите в заявке пожалуйста

WordPress
4 года назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

aleksti
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$15
1 день
✅ Работа сдана в срок. ✅ Приятен в общении. ❤ Рекомендую
Все отлично. Рекомендую.

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Олег
 
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aleksti
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