Срочно! Сайт на WP - сломались формы обратной сязи

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Завершен7 заявок332 просмотра

Не отправляются заявки. Необходимо оперативно решить проблему 

WordPress
4 года назад
seoacc
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
4 года назад
$30
1 день
Всё отлично. Сотрудничеством с Алексеем доволен. В кратчайшие сроки была выявлена и исправлена проблема с сайтом
Быстрая оплата, четкое понимание задачи. Было приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Валерий
 
35 лет
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Александр
 
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Александр
 
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Баха
 
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4 года назад
Лучший веб-программист марта
demin_ch
Алексей 
34 года
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Был
4 года назад
125 отзывов
4 года назад