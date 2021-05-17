Текст для веб-сайта о пивбаре

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки727 просмотров

Бар включает в себя авторскую кухню, настоящее пиво из пивоварен.

Срок хранения пива от 7 до 14 дней

Отличное атмосферное место, где можно послушать приятную музыку и просто провести время как в мужской компаний так и в семейной

4 года назад
guest_16212370329737
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад