Лендинг сверстать на Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок753 просмотра

Нужно сверстать и сделать шаблон на Joomla + SP Page Builder (сделать все с учётом плагина) доступы предоставлю. дизайн прикрепил это лендинг.

Joomla
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