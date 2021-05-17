Доделать ряд моментов на джумле (не начальный уровень). Техническое задание вышлю по запросу.
Лендинг сверстать на Joomla
Нужно сверстать и сделать шаблон на Joomla + SP Page Builder (сделать все с учётом плагина) доступы предоставлю. дизайн прикрепил это лендинг.
Заявки фрилансеров
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