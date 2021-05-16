Доделать ряд моментов на джумле

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  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок778 просмотров

Доделать ряд моментов на джумле (не начальный уровень).

Техническое задание вышлю по запросу.

Joomla
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nina_nokhrina
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