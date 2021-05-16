Лидогенерация — создать инструмент

Доброго дня! Необходим специалист (разработчик), который создаст инструмент по лидогенерации из любых источников — важно количество лидов и их качество. Это может быть программная разработка, парсер и т.п., да что угодно. Задача одна — требуемое количество лидов (около 40-50 в день на город) и стабильность. Система должна иметь возможность отключаться за ненадобностью. Бюджет большой, жду специалиста для обсуждения ТЗ.