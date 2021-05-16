Разработка системы на платформе electronjs.org

Разработка системы на платформе https://www.electronjs.org/ (с использованием JavaScript 9 и Node.JS)

Разработка приложения – с многооконностью, с коннектом к аккаунтам (пока на данный момент Multiple Google Accounts, LinkedIn, Jira), с взаимодействием окон между собой.

Несколько примеров использования:

- окна плагинов для Gmail и Google Drive, которые представляют электронные письма / файлы для выбранной кампании.

- окна плагинов для LinkedIn и нашей внутренней платформы, которые представляют выбранный контактный профиль. LinkedIn предварительно обрабатывается, и отображаются проанализированные данные.

и т.п.

Сроки и цена – по договорённости.