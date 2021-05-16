Создать БД, в Postgres, на основе существующей ER-диаграммы. После чего нужно написать фриланс сайт(просто интерфейс для взаимодействия с базой данных) и связать его с БД.
Разработка системы на платформе electronjs.org
Разработка системы на платформе https://www.electronjs.org/ (с использованием JavaScript 9 и Node.JS)
Разработка приложения – с многооконностью, с коннектом к аккаунтам (пока на данный момент Multiple Google Accounts, LinkedIn, Jira), с взаимодействием окон между собой.
Несколько примеров использования:
- окна плагинов для Gmail и Google Drive, которые представляют электронные письма / файлы для выбранной кампании.
- окна плагинов для LinkedIn и нашей внутренней платформы, которые представляют выбранный контактный профиль. LinkedIn предварительно обрабатывается, и отображаются проанализированные данные.
и т.п.
Сроки и цена – по договорённости.
Заявки фрилансеров
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