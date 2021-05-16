Сделать меню из заголовков контента поста (WORDPRESS)

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Закрыт6 заявок948 просмотров

Собрать все заголовки в рамках контента (div class=content) и вывести индексируемое меню. Пример поведения менюшки - в приложении

ЦЕНУ (в USD) и СРОК выполнения - укажите в заявке пожалуйста

WordPress
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