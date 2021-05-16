Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql). Условие: если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ ...
Правки по сайту wordpress
На сайте dogovor-kupli-prodazhi.com нужно устранить ошибки:
- На главной странице если нажать на кнопку "Печать" то в документе, который должен печататься отображается реклама сверху. К примеру на других страницах https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-kvartiry-online/ или https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-zemelnogo-uchastka/ такого нет, там нажимаешь на печать и только форма заполненная печатается
- На странице https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-kvartiry-online/ нужно вверху кнопки "Образец, бланк, задать вопрос" в ряд а не в столбик отобразить на ПК как на странице https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-zemelnogo-uchastka/
- На странице https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-zemelnogo-uchastka/ внизу формы где написано "Печать, убрать подсказки" добавить кнопку "Очистить поля" как здесь https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-kvartiry-online/ и разместить их в ряд, а не в столбик на ПК
Сразу предлагать примерные сроки и цену.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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