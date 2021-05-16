Правки по сайту wordpress

На сайте dogovor-kupli-prodazhi.com нужно устранить ошибки:

- На главной странице если нажать на кнопку "Печать" то в документе, который должен печататься отображается реклама сверху. К примеру на других страницах https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-kvartiry-online/ или https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-zemelnogo-uchastka/ такого нет, там нажимаешь на печать и только форма заполненная печатается

- На странице https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-kvartiry-online/ нужно вверху кнопки "Образец, бланк, задать вопрос" в ряд а не в столбик отобразить на ПК как на странице https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-zemelnogo-uchastka/

- На странице https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-zemelnogo-uchastka/ внизу формы где написано "Печать, убрать подсказки" добавить кнопку "Очистить поля" как здесь https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-kvartiry-online/ и разместить их в ряд, а не в столбик на ПК

Сразу предлагать примерные сроки и цену.