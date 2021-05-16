Правки по сайту wordpress

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Завершен5 заявок457 просмотров

На сайте dogovor-kupli-prodazhi.com нужно устранить ошибки:

- На главной странице если нажать на кнопку "Печать" то в документе, который должен печататься отображается реклама сверху. К примеру на других страницах https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-kvartiry-online/ или https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-zemelnogo-uchastka/ такого нет, там нажимаешь на печать и только форма заполненная печатается

- На странице https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-kvartiry-online/ нужно вверху кнопки "Образец, бланк, задать вопрос" в ряд а не в столбик отобразить на ПК как на странице https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-zemelnogo-uchastka/

- На странице https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-zemelnogo-uchastka/ внизу формы где написано "Печать, убрать подсказки" добавить кнопку "Очистить поля" как здесь https://dogovor-kupli-prodazhi.com/dkp-kvartiry-online/ и разместить их в ряд, а не в столбик на ПК

Сразу предлагать примерные сроки и цену.

WordPress
4 года назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
4 года назад
$70
2 дня
Быстрое и качественное выполнение задания. Спасибо!
Хорошее понимание задачи, своевременная оплата. Было приятно работать. Спасибо.

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Владимир
 
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7 дней назад
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demin_ch
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