Доработка сайта insales

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка781 просмотр

Здравствуйте нужны люди работающие с платформой insales для доработки и улучшения текущей версии сайта

10000 рублей 

4 года назад
guest_16207085070557
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
4 года назад