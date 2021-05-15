Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql). Условие: если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ ...
Доработка сайта insales
Здравствуйте нужны люди работающие с платформой insales для доработки и улучшения текущей версии сайта
10000 рублей
Заявки фрилансеров
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