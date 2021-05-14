Добавить базу данные городов и обл РФ на сайт и сделать фильтр

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Закрыт1 заявка1064 просмотра

На сайт требуется установить фильтр для поиска заявок по городам и странам. И заполнить города и области на сайте, опять же для работы фильтра. 

4 года назад
Conterno
Арина 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад