Всем привет! Есть задача по питон , все подробности и ТЗ сразу с исполнителем в лс Антиспам - 999
Сбор данных из hubstaff. Создание системы учета
Добрый день!
Нужно по апи собирать данные из Hubstaff.com и отображать в созданной вами системе учета. Данные собирать нужно по расписанию и принудительно по кнопке.
Хабстафф это таймтрекер для разработчиков, работая над проектом разработчик включает трекер и мы можем понимать сколько времени потратил разработчик на том или ином проекте.
Данные которые надо будет получать из хабстаффа:
1. Имя разработчика
2. Название проекта
3. Дата
4. Время затраченное на проект
В системе нужно будет выводить еженедельную таблицу, в которой будет содержаться:
1. Имя заработчика из хабстафф
2. Проекты в которых разработчик затрекал время
3. Сумма затреканного разработчиком времени за день
4. Сумма затреканного разработчиком времени за неделю
5. Сумма затреканного времени всех разработчиков
6. Рейт каждого разработчика
7. Ставка за проект
8. Рассчет прибыли и выплат по разработчикам.
ИТД.
Сейчас таблица сформирована в гуглтаблице с необходимыми формулами, подробно уже все объясню и распишу выбранному исполнителю. Скрин шаблона во вложении.
Так же будут отдельные справочники по ставкам разработчиков, ставкам за проект, курсу доллара на определенный день.
Для разработки предоставлю впс с убунтой 20.04
Выбор стека за вами. Но учтите, что и бэкенд и фронтенд делать надо будет самостоятельно. Красота не важна, главное что бы все работало достаточно быстро.
По условиям:
1. Работаем через трекер hubstaff
2. Коммуникация в телеграме
В отклике укажите:
1. Часовой пояс
2. Ставку в час
3. Скиллист
Выбранный исполнитель
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