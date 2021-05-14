Здравствуйте! У меня есть проект https://piffpaff.me- он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не может его завершить и в дальнейшем дорабатывать. ...
Нужен программист на Python
Закрыт8 заявок585 просмотров
Всем привет! Есть задача по питон , все подробности и ТЗ сразу с исполнителем в лс
Антиспам - 999
Заявки фрилансеров
Афзал
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
33 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Даниил
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
22 года
4 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Алексей
51 год
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-10— Веб-программирование
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Фронт-часть приложения на laravel. Требования: CSS, HTML5, JS, JQuery, Blade (Laravel) Срочно нужен Фронтед разразботчик для доработки проектаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте Ефим! Такая работа на постоянке интересна https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447 ?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Разнообразные задачи по сайту.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется допилить существующее React приложение: вызвать AWS API из React приложения в существующем проекте. Задание разовое ( но будут еще) Желающим скину проект, вы посмотрите, оцените, договоримся об оплате. Делов там для тех кто ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад