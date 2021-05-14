Нужно доработать сайт на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки639 просмотров

Что нужно сделать:

Нужен ответственный специалист который сможет доработать сайт по CMS OpenCart (1.5.5.1).

Нужно добавить функционал на основе уже нарисованого дизайна и вёрстки, а также технического задания.

Более подробное ТЗ уже вышлю в ЛС кто откликнется.

Жду ваших предложений.

Opencart
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