Какая задача: Ищем отличного специалиста который сможет реализовать проект. Нам нужно сделать программу для прослушивания плейлистов ВКонтакте. Более подробнее сможем обсудить в ЛС. Жду ваших предложений.
Нужно доработать сайт на OpenCart
Что нужно сделать:
Нужен ответственный специалист который сможет доработать сайт по CMS OpenCart (1.5.5.1).
Нужно добавить функционал на основе уже нарисованого дизайна и вёрстки, а также технического задания.
Более подробное ТЗ уже вышлю в ЛС кто откликнется.
Жду ваших предложений.
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