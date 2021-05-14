Добрый день! Нужно по апи собирать данные из Hubstaff.com и отображать в созданной вами системе учета. Данные собирать нужно по расписанию и принудительно по кнопке. Хабстафф это таймтрекер для ...
Нужна разработка программы для ведения аккаунтов ВКонтакте
Какая задача:
Ищем отличного специалиста который сможет реализовать проект. Нам нужно сделать программу для прослушивания плейлистов ВКонтакте.
Более подробнее сможем обсудить в ЛС.
Жду ваших предложений.
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