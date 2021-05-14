Нужна разработка программы для ведения аккаунтов ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка495 просмотров

Какая задача:

Ищем отличного специалиста который сможет реализовать проект. Нам нужно сделать программу для прослушивания плейлистов ВКонтакте.

Более подробнее сможем обсудить в ЛС.

Жду ваших предложений.

4 года назад
smigor7
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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