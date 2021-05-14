Фиксы на вордпресс

1. Нужно проверить корректность эквайринга, после оплаты не проходит редирект на расширенную форму

2. проверить токен фб, чтобы автозаполнялась форма

3. надо добавить возможность загрузки файла-таблицу при групповой регистрации

4. также хотелось бы иметь возможность блокировать определенную дату, когда забукалось много людей, или когда забронировано корпоратив + нотификейшн пользователя, дата занята (текст подготовлю, потому что на 3х языках)

5. также при загрузке медиа выбрасывает ошибку ЗАГРУЗКА

ВАЖНО - только Украина