Что нужно сделать: Нужен ответственный специалист который сможет доработать сайт по CMS OpenCart (1.5.5.1). Нужно добавить функционал на основе уже нарисованого дизайна и вёрстки, а также технического задания. Более подробное ТЗ ...
Фиксы на вордпресс
1. Нужно проверить корректность эквайринга, после оплаты не проходит редирект на расширенную форму
2. проверить токен фб, чтобы автозаполнялась форма
3. надо добавить возможность загрузки файла-таблицу при групповой регистрации
4. также хотелось бы иметь возможность блокировать определенную дату, когда забукалось много людей, или когда забронировано корпоратив + нотификейшн пользователя, дата занята (текст подготовлю, потому что на 3х языках)
5. также при загрузке медиа выбрасывает ошибку ЗАГРУЗКА
ВАЖНО - только Украина
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