Создать бота в телеграм на php

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Закрыт6 заявок944 просмотра

ТЗ вот - https://docs.google.com/document/d/1xgeTm4AoOgrJLZmrDphtlq_edPlLi0mOz5sO2wkqzSo/edit 

пишите цены и сроки 

PHP
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Roman_Olegovich
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