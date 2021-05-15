1. Нужно проверить корректность эквайринга, после оплаты не проходит редирект на расширенную форму 2. проверить токен фб, чтобы автозаполнялась форма 3. надо добавить возможность загрузки файла-таблицу при групповой регистрации 4. также хотелось ...
Переделать CRM на Python
есть проект на гитхабе написанный на питоне..... (к примеру https://github.com/arkuz/doctor_crm)
нужно:
- проверить его работоспособность
- переделать его формы под конкретное задание
- создать БД
- сделать диаграмму классов
- описать установку на локальный ПК
- IDE желательно PyCharm
- дедлайны неделя
язык желательно python или c#более конкретное задание выбранному исполнителю
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