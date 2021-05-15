Переделать CRM на Python

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есть проект на гитхабе написанный на питоне..... (к примеру https://github.com/arkuz/doctor_crm)

нужно:

  • проверить его работоспособность
  • переделать его формы под конкретное задание
  • создать БД
  • сделать диаграмму классов
  • описать установку на локальный ПК
  • IDE желательно PyCharm
  • дедлайны неделя
также можно взять любую другую crm с гита и переделать ее на медицинскую тематику

язык желательно python или c#более конкретное задание выбранному исполнителю

Python
4 года назад
nest4eg
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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