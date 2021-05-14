есть проект на гитхабе написанный на питоне..... (к примеру https://github.com/arkuz/doctor_crm) нужно: проверить его работоспособностьпеределать его формы под конкретное заданиесоздать БДсделать диаграмму классовописать установку на локальный ПКIDE желательно PyCharmдедлайны неделятакже можно взять любую другую crm ...
Доработка сайта PHP часть + адаптив
Доработка сайта PHP часть + адаптив. Фильтры, поиск и мобильная версия.
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