Поправить карточку товара Woocommerce

1. Хлебные крошки перенести выше, как в макете2.основное фото не трогать,только поправить отображение дополнительных фото (сейчас они не открываются)3. поправить добавление в корзину, согласно макета стилями и чтобы оно считало (сейчас минус товар неактивен)4.На кнопке в корзину поставить иконку5. Сделать отображение похожих товаров согласно макета6.Сделать блок перед футером