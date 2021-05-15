Поправить карточку товара Woocommerce

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Закрыт4 заявки7091 просмотр

1. Хлебные крошки перенести выше, как в макете2.основное фото не трогать,только поправить отображение дополнительных фото (сейчас они не открываются)3. поправить добавление в корзину, согласно макета стилями и чтобы оно считало (сейчас минус товар неактивен)4.На кнопке в корзину поставить иконку5. Сделать отображение похожих товаров согласно макета6.Сделать блок перед футером

WooCommerce
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