Сделать слайдер с эффектом наложения изображений

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Закрыт4 заявки1491 просмотр

Нужно сделать слайдер с эффектом наложения изображений (https://drive.google.com/file/d/1k9jCY2q_dZUASnWR0DHaD0NAXrbeT674/view)

4 года назад
ilya-atom
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