есть проект на гитхабе написанный на питоне..... (к примеру https://github.com/arkuz/doctor_crm) нужно: проверить его работоспособностьпеределать его формы под конкретное заданиесоздать БДсделать диаграмму классовописать установку на локальный ПКIDE желательно PyCharmдедлайны неделятакже можно взять любую другую crm ...
Доработать поиск на сайте
Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql).
Условие:
если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ в поиск внутри слов.
Пример:
iphone 5
3 лопаты
ехать в среду
Заявки фрилансеров
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