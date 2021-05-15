Доработать поиск на сайте

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Закрыт4 заявки1055 просмотров

Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql).

Условие:

если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ в поиск внутри слов.

Пример:

iphone 5

3 лопаты

ехать в среду

MySQLPHP
4 года назад
alicefromwonderl
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