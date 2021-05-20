Консультация и помощь в настройке Wordpress

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Завершен2 заявки7694 просмотра

Сайт хостится на wordpress.com и его производительность очень печальная, к тому же была подключена платная тема которая тоже имела кучу проблем, большая часть из которых были решены, но некоторые остались. Нужна помощь в донастройке, нужно будет убрать кучу лишних css стилей, возможно js, ну и ещё всякие мелочи (типа оптимизация woocommerce)

CSSJavaScriptWooCommerceWordPress
4 года назад
zhuravelsv
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Всё отлично, быстро и качественно, продолжим сотрудничество
Рекомендую всем! Приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад