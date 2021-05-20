Консультация и помощь в настройке Wordpress

Сайт хостится на wordpress.com и его производительность очень печальная, к тому же была подключена платная тема которая тоже имела кучу проблем, большая часть из которых были решены, но некоторые остались. Нужна помощь в донастройке, нужно будет убрать кучу лишних css стилей, возможно js, ну и ещё всякие мелочи (типа оптимизация woocommerce)