Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql). Условие: если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ ...
Консультация и помощь в настройке Wordpress
Сайт хостится на wordpress.com и его производительность очень печальная, к тому же была подключена платная тема которая тоже имела кучу проблем, большая часть из которых были решены, но некоторые остались. Нужна помощь в донастройке, нужно будет убрать кучу лишних css стилей, возможно js, ну и ещё всякие мелочи (типа оптимизация woocommerce)
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