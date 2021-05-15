Нужно создать базу в Azure

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки848 просмотров

Что нужно сделать: Нужен специалист который сможет создать базу данных в Azure. Нужна распределёная база данных к примеру любом интернет магазине.Более подробнее техническое задание скину в личные сообщения.Жду ваших предложений.

4 года назад
smigor7
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