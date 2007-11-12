Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
4 года назад
Задача получилась не та которая планировалась, но в итоге пожелания к дизайнеру я сформулировал Дима, спасибо за помощь :):)
Ответный отзыв
Заказчик адекватно и быстро реагировал на сообщения. Изучал и принимал решения по предложениям. Оплату произвёл моментально. Рекомендую!
$0
10 баллов
16 лет назад
Грамотный специалист, легко общатся,очень быстро пришли к общему знаменателю по ТЗ
Ответный отзыв
Быстро пришли к взаимопониманию. Четкая оплата - в соответствии с договоренностями. Рекомендую всем.
Веб-программирование
2 отзыва
$25/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$25/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$25/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$25/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга