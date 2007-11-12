degorov

Дмитрий Егоров degorov

 
70 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
x_jerry
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$17
10 баллов
4 года назад
Консультация по выбору грида для веб приложения
Задача получилась не та которая планировалась, но в итоге пожелания к дизайнеру я сформулировал Дима, спасибо за помощь :):)
Заказчик адекватно и быстро реагировал на сообщения. Изучал и принимал решения по предложениям. Оплату произвёл моментально. Рекомендую!
Ответный отзыв
pzu
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
WEB -интерфейс к системе управления требованиями
Грамотный специалист, легко общатся,очень быстро пришли к общему знаменателю по ТЗ
Быстро пришли к взаимопониманию. Четкая оплата - в соответствии с договоренностями. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$25/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$25/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$25/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$25/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга