Есть сайт (см приложение) нужно сделать сайт более современным по виду. Сайт на сервере (Debian Lenny amd64). Исполнителю высылаю логин и пароль для доступа (SSH, FTP).
Верстка главной страницы браузерной игры
Необходимо сделать верстку главной страницы игры по приложенному дизайну. Дизайн приложен в JPG (внутри rar). Выбранный исполнитель получит PSD.
Проект для VS 2010 с макетом компоновки страница приложен (можно использовать бесплатную версию Microsoft Visual Web Developer 2010 Express или все сразу - Microsoft Web Platform Installer 2.0 http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx).
Макет можно посмотреть вживую тут http://aspnet40.iiteco.ru/. Исполнителю можно будет предоставить туда FTP доступ.
Элементы компоновки и управления это компоненты telerik. Подробности тут http://www.telerik.com/products/aspnet-ajax.aspx. Там есть полная документация на английском и подробный демо по всем компонентам с примерами кода и разбором приемов. Из всего этого потребуется только кастомизация пользовательских скинов и тем посредством переработки стандартных CSS telerik. Там есть и style builder online, но он очень слабый и может быть использован только для разбора структуры CSS telerik.
Макет http://aspnet40.iiteco.ru/ можно изменять в части неуправляемых элементов (например, нижнее поле для ввода сообщений чата можно убрать из сплитера, если верстальщик обеспечит функциональность растяжки остальной части на весь экран, тоже по верхнему меню). Весь макет быть вставлен в другую разметку для верстки красот обрамления и т.п.
Главное сохранить резинку макета и функциональность компонент. В основной центральной области должны действовать стили по умолчанию, т.е. никакие селекторы (типа *) не должны иметь побочное воздействие на центральную панель. Особое внимание двум шарам в левом верхнем углу дизайна. В PSD будет виден слой фона под ними. При верстке шары должны быть фоном (выровненным по низу) каждый в своем абсолютно позиционированном DIV (точно облегающем каждый из шаров), а слоем ниже должен быть виден светлый фон. В процессе игры верхний край и высота DIV будут меняться динамически для отражения уровней жизни и выносливости.
В дальнейшем потребуется верстка (кастомизация) многих других компонент telerik, которые используются в игре. В частности RadFormDecorator для изменения дизайна всех стандартных HTML тэгов (текстовые поля, галочки, радио кнопки и пр.).
Работу нужно было сделать как всегда позавчера... Обращайтесь - Skype - KirKatr
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