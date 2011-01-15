Верстка сайта из псд

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок366 просмотров

Здравствуйте

Необходимо сверстать из псд в хтмл

главная и несколько внутренних

верстка блочная резиновая

необходимо будет использовать jqwery

бюджет 100 долл

В личку писать не надо.

Ценой тоже не надо завлекать бюджет фиксированный

Оплата по факту

Важно качество портфолио!

Сроки 4 дня

14 лет назад
pabe
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$100
2 дня
Прекрасно справился! Быстро и в срок! Всем рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик. Сотрудничеством доволен. Свои обязательства выполняет. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта с помощью CSS

    $50

    Есть сайт (см приложение) нужно сделать сайт более современным по виду. Сайт на сервере (Debian Lenny amd64). Исполнителю высылаю логин и пароль для доступа (SSH, FTP).

    CSSDebian
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Немного подправить шабон для DLE 9.0

    $10

    Здравствуйте ! Мне необходимо подправить шаблон будущего сайта на движке DLE 9.0 . Шаблон написан на дивах , в двух местах небольшие неполадки , но как исправить я незнаю . Выступаю ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Допилить CK-Editor (скин, смайлы, кнопки)

    Нужен человек, имеющий опыт работы с CK-Editor. Нужно сделать вот что: 1. в текущем скине мы хотим заменить все иконки/кнопки своими. Ваша задача – описать нам, где хранится каждая из этих ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна верстка в HTML

    Здравствуйте! Надо сверстать простейший дизайн http://s013.radikal.ru/i322/1101/d8/336f4efde617.jpg - только в HTML. Замечания к верстке: 1. Должна быть резиновой. 2. Пункты в верхнем меню, сделать чтобы добавлялись с помощью тегов ul и li ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верcтка PSD макета

    $40

    Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн для сайта. По всем стандартам: Обязательные требования: 1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари. 2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше). ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • "Допилить" сайт на джумле

    $100

    Здравствуйте, коллеги. Есть срочнейшая работа - надо сегодня-завтра допилить сайт на джумле. Поправить вёрстку и сделать как на образце. Кто желает поработать - оставляйте скайпы - я свяжусь с Вами. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сверстать сайт

    $100

    Нужно сверстать сайт, не большой 10 - 15 страниц! Дизайн есть в psd, но возможно его следует доработать!!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад