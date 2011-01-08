Нужна верстка в HTML

Комментарий к отзыву оставленному на моей странице... начну по пунктам: 1)верстка была сделана 9-го числа, и отправлена... вместо того, чтобы сказать получил или нет, начали говорить про отзыв и все остальное. после я отправил еще раз.. в точности как на макете...(скрин отправленного письма с датой с легкостью могу выложить, если кому надо...) 2) про авторизацию и поле для таблицы ничего не было сказано... ни в истории у меня, нигде... было сказано только потом.. но это убрать из файла дело пары секунд.. убрал... после оказалось, что в меню должно при наведении меняться(то есть появляться стрелочка внизу и в красный цвет окрашиваться), это не было сказано в начале работы... ладно, поправил... отправил... заказчик пропал на сутки.. вообще в аське не появлялся...(это то есть еще получается к сроку плюс сутки не по моей вине...)... после чего заказчик просто начал качать права, обзывать нехорошими словами.. и кричать что отзыв напишет... вот и все... получилось, что заказчик получил верстку сделанную, а я отзыв отрицательные... мило... не советую с данным заказчиком связываться... P.S. по поводу данной фразы: "Потом сказал что сейчас за другим компом и верстку отправит позже, когда приедет... Только вот одна неувязочка сразу вышла - он был с телефона и мог легко зайти на почту и нажать кнопку "переслать", ввести мою почту и переслать старое письмо мне (файлы на почте сохраняются, в частности на gmail) - так что если бы верстка было отправлена и вообще сделана, то не было бы проблемы ее отправить сразу же, а не придумывать целую историю." а заказчик давно с телефона вводил пароль, который состоит из русских букв, написанных в английской раскладке? у телефонов русские и английские символы на клавиатуре расположены не так как на клавишах телефона... P.S.2 "Т.е. надо сделать чтобы при наведении, пункты меню были другого вида!!! Это же и школьнику понятно!!! Но Алексей считает, что заказчик должен ему каждый макет разжевывать по полной и обязан обьяснять элементарные вещи))) " Во первых, не Алексей... видимо он другого исполнителя имеет ввиду.. во вторых... если на макете есть измененный пункт, то этот пункт только при входе на страницу.. если на данном пункте есть курсор, то он меняется при наведении... или исполнитель должен угадывать.. при наведении пункт должен таким быть или на странице, на которой находится? P.S.3 "После начал угрожать что моим файлам капец, мол он внедряет в верстку какой-то код (с одной стороны бред полный, а с другой - если человек занимается такой пакостью, то с ним опасно работать т.к. потом у вас с сайтом могут быть проблемы из-за него)..." вот это вообще смешно... чего только заказчики не придумают, чтобы не платить.. =)) такого не было сказано ни слова.. P.S.4 "Потом начал кричать что меня на веблансе не было с 8-го числа и этим все сказано... Мол на веблансе он докажет что я не прав! Хотя причем тут мое посещение на веблансе? Если мы общались по аське и в приват он мне ничего на веблансе не писал вообще." а вот не надо врать людям... писал я вам на веблансере... P.S.5 "Потом начал снова требовать оплату, или хотя бы половину... Потом уже просто предложил разбежаться "как есть", потому что у него куча доказательств и он будет прав." Конечно, а кто бы не требовал, если работа выполнена полностью, а оплачивать не хочет заказчик.. еще и отзыв говорит что собирается написать... P.S.6 "P.S. человек НЕ адекватен, НЕ компетентен, НЕ пунктуален, НЕ знает вообще что такое сроки и совесть!!! Если вы свяжитесь с ним, готовьтесь к отвратительной работе, куче ВРАНЬЯ и потраченных нервов. В качестве доказательства моих слов, прикрепляю первую верстку которую он мне выслал, историю с icq и скрин дизайна в исходнике (чтобы он не кричал, что исходник сильно отличается от того что я предоставил в проекте):" хмм.. интересно, почему прикладываете первый вариант? последний себе забрали и использовали? Ну и если хотите, чтобы с вами общались в таком стиле: " моя icq--- (20:22:43 12/01/2011) ты че вообще считать и читать не умеешь? я тебе вчера в 10 утра написал - буду позже. моя icq--- (20:22:49 12/01/2011) Вечером не смог зайти моя icq--- (20:22:52 12/01/2011) и сегодня днем пришел" " моя icq--- (02:49:24 13/01/2011) читай блять моя icq--- (02:49:32 13/01/2011) задолбал уже" (данная выписка из истории), то обращайтесь к данному заказчику... (кстати в истории что-то много нового узнал, чего не писал.. интересно...)