Верстка нескольких однотипных страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок282 просмотра

Всем привет.

Нужно сверстать несколько однотипных страниц. Сами страницы смотрите в архиве, псдшники отправлю когда уже договоримся.

В принципе, на страницах нет ничего особенного, разве что язык. Будут вопросы - не стесняйтесь, задавайте.

14 лет назад
Sla_sh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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