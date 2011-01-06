Верстка нескольких однотипных страниц

Всем привет.

Нужно сверстать несколько однотипных страниц. Сами страницы смотрите в архиве, псдшники отправлю когда уже договоримся.

В принципе, на страницах нет ничего особенного, разве что язык. Будут вопросы - не стесняйтесь, задавайте.