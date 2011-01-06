Натяжка макетов на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки237 просмотров

Нужен в одном лице верстальщик и програмист (знание самого WP, javascript, Jquery, PHP, желательно хорошее знание англ. языка) для натяжки макетов на Wordpress, возможно долгосрочное сотрудничество.

От вас ваше портфолио и цены.

JavaScriptjQueryPHPWordPress
14 лет назад
rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
14 лет назад

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