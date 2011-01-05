Верстка psd макета для Joomla 1.5

Здравствуйте,необходимо сверстать макет для Joomla 1.5/

По всем стандартам:

Обязательные требования:

1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари.

2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше).

3.Валидная и сео оптимизированная верстка.

4.Совпадение с макетами должно быть 100 %

5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов).

Нужно верстать дивами!

Меню лучше делать на чистом ксс !

Срок: до завтрашнего утра 8 00 по мск !

Жду Ваших предложений.

Джипег в приложении.