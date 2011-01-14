Доработка верстки drupal 6

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки195 просмотров

Требуется доработать верстку проекта autoshield.ua

возможно участие в расширении функционала

Drupal
14 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Выбранные исполнители

Tanya_S
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
3 дня
.

Заявки фрилансеров

Tanya_S
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Коррекция дизайна. Требуется резина.

    Получается, сам дизайн подходит под все разрешения монитора, а то место, где находится логотип, корректно отображается только при разрешении 1024*768, не тянется. Я не силён в этом, даже не знаю где надо поставить width 100% ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка и Ajax программирование

    Здравствуйте. Требуется сверстать страничку (Главная) http://s005.radikal.ru/i212/1012/8f/e1d861fe0ea1.jpg На скриншоте видно, что обмен происходит в 4 шага. Тут то мы и вспоминаем про Ajax(только jQuery). От вас требуется сделать красивую смену ...

    AJAXjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг базы + подключение к интернет-магазину

    $250

    Требуется спарсить базу товаров, подвязать к движку итернет магазина(движек на ваше усмотрение) спарсеную базу и настроить работу сайта(дизайн сайта из стандартных шаблонов). Срок 10 дней. Оплата 250у.е.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка 4-х страниц + создание 3-х модулей JS

    Необходимо сверстать четыре страницы (дизайн уже есть) + разработать несколько модулей на JS для отображения фотографий (эти модули должны располагаться на сверстанных страницах). Все подробности во вложении. Жду предложений по цене и ...

    JavaScript
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать дизайн магазина

    Нужно сверстать дизайн магазина мебели. В магазине 15 позиций и в каждой 15 вариантов продукции. Естественно каждый товар должен иметь форму заказа и добавки в корзину. Присылайте примерную стоимость и сроки. Ниже набросок дизайна ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад