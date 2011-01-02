Сверстать диз и натянуть на джумлу.
Парсинг базы + подключение к интернет-магазину
Требуется спарсить базу товаров, подвязать к движку итернет магазина(движек на ваше усмотрение) спарсеную базу и настроить работу сайта(дизайн сайта из стандартных шаблонов).
Срок 10 дней.
Оплата 250у.е.
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