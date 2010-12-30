Необходимо создать шаблон для CMS Joomla 1.5.

У нас для вас имеется дизайн сайта в фотошопе. Все нужные картинки на отдельных слоях.

Срок 2 (можно продлить) дня .

Согласен на предоплату.

То есть от вас только верстка.

Сайт должен нормально отображаться в браузерах IE7 и выше, Opera 10 и выше, FF.

Минимальное разрешение 1024 на 768