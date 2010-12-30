Добрый день. Необходим верстальщик на ближайшие полчаса для нескольких мелких правок. Оставляйте пожалуйста в проекте свои аськи.
Сверстать шаблоны
Приветствую. необходимо сверстать шаблоны (html, желателньо smarty) по готовому psd-макету (1 главная страница и 10 внутренних). сбрасывайте свои контакты и примеры работ
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