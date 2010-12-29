Нужна верстка из PSD и последующая интеграция шаблона в ShopCMS (3 страницы: главная, каталог, товар).
Сделать верстку и настроить CMS
Нужно сделать верстку простого сайта вот такого дизайна (в приложении) кроссбраузерно и валидно.
+ настроить CMS чтобы клиент сам мог заливать и добавлять материалы. Выбор движка за вами - может быть как вордпресс так и что-то другое. Дизайн в фотошопе в слоях как положено
Оплата по вебмани - без предоплаты и без обмана
Рассмотрю заявки только от фролансеров с соответствующим портфолио.
Взможно дальнейшее сотрудничество
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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