Сделать верстку и настроить CMS

Нужно сделать верстку простого сайта вот такого дизайна (в приложении) кроссбраузерно и валидно.

+ настроить CMS чтобы клиент сам мог заливать и добавлять материалы. Выбор движка за вами - может быть как вордпресс так и что-то другое. Дизайн в фотошопе в слоях как положено

Оплата по вебмани - без предоплаты и без обмана

Рассмотрю заявки только от фролансеров с соответствующим портфолио.

Взможно дальнейшее сотрудничество