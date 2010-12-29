Сверстать несколько страниц

Прошлый проект не состоялся.

Повторно размещаю здесь с изменениями:

Есть сайт http://econice.ru - вот нужна "продающая" верстка текстового содержания, чтобы читать было удобно, чтобы заострялось внимание где надо (вот пример где нормально достаточно это реализовано, но как говорится - нет предела совершенству). + несколько кнопочек надо разместить при верстке (кнопочки отрисованы, надо только их будет вырезать, они на одном холсте)

Нужно отверстать содержимое главной страницы и одной внутренней (текст для главной страницы предоставлю другой).

Крайний срок сдачи проекта: до 15:00 МСК 31 декабря

Оставляйте пожалуйста свои предложения, сегодня в 14:00 МСК определюсь с исполнителем.