Сверстать несколько страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки139 просмотров

Прошлый проект не состоялся.

Повторно размещаю здесь с изменениями:

Есть сайт http://econice.ru - вот нужна "продающая" верстка текстового содержания, чтобы читать было удобно, чтобы заострялось внимание где надо (вот пример где нормально достаточно это реализовано, но как говорится - нет предела совершенству). + несколько кнопочек надо разместить при верстке (кнопочки отрисованы, надо только их будет вырезать, они на одном холсте)

Нужно отверстать содержимое главной страницы и одной внутренней (текст для главной страницы предоставлю другой).

Крайний срок сдачи проекта: до 15:00 МСК 31 декабря

Оставляйте пожалуйста свои предложения, сегодня в 14:00 МСК определюсь с исполнителем.

14 лет назад
Borodach
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • HTML - шаблон джумла

    Нужно срочно сделать шаблон для джомлы. Шаблон простой. Подробности выбраному кандидату. Работы примерно на час.

    HTMLJoomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прикрутить дизайн к движку

    Задача: привязать готовый дизайн к сайту на движке csm simple. Требуется: правильное отображение в основных браузерах, подстройка под ширину экрана пользователя. Знакомство с csm simple очень желательно. Готовность работать сейчас, а ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка страницы - вход в Личный кабинет

    $15

    Приветствую. Нужно сверстать современный вход в систему с применением логотипа, расположение по центру экрана. Страница должна отображаться без ошибок во популярных браузерах. Представлять две страницы: одна входа, другая вход с произошедшей ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать простенький макет

    $20

    Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать простенькую страницу. Работы для профессионала на 30-40 минут. В лс не писать, сам выберу кого нужно. Оплата 20$ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баги верстки с масштабированием

    Здравствуйте,вот сайт www.cms7.prgmm.ru. (заходите на вснутренние страницы сухие смеси и т.д., на главной все ок) При Масштабировании (ctrl + скролл мыши вверх или вниз),некоторые элементы смещаются, но не должны ! В приложении ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срезать Png + прозрачность

    Вот сайт: www.cms4.prgmm.ru Flash иконка портфеля "партнеры" чуть скошена когда наводишь мышкой на нее ! дело не в иконке - а в наложении джава анимации поверх иконки ! там кусок ...

    Java
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад