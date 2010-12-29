Нужно срочно сделать шаблон для джомлы. Шаблон простой. Подробности выбраному кандидату. Работы примерно на час.
Сверстать несколько страниц
Прошлый проект не состоялся.
Повторно размещаю здесь с изменениями:
Есть сайт http://econice.ru - вот нужна "продающая" верстка текстового содержания, чтобы читать было удобно, чтобы заострялось внимание где надо (вот пример где нормально достаточно это реализовано, но как говорится - нет предела совершенству). + несколько кнопочек надо разместить при верстке (кнопочки отрисованы, надо только их будет вырезать, они на одном холсте)
Нужно отверстать содержимое главной страницы и одной внутренней (текст для главной страницы предоставлю другой).
Крайний срок сдачи проекта: до 15:00 МСК 31 декабря
Оставляйте пожалуйста свои предложения, сегодня в 14:00 МСК определюсь с исполнителем.
Заявки фрилансеров
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