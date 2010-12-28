Изменение ссылок в joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки195 просмотров

На сайте включен стандартный Sef. Нужно поменять местами несколько ссылок(при стороннем компоненте все понятно, а тут я незнаю).

Joomla
14 лет назад
welizarii
Алексей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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