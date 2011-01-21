Верстка из PSD до НГ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок297 просмотров

+ Дополнительно интеграция с HostCms (не обязательно)

Валидно, кроссбраузерно, сеооптимизированно.

При хорошем результате - найдете постоянного заказчика.

14 лет назад
kurenchuk
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitrirudenko
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Дима отличный верстальщик, договорились работать с ним постоянно, вникает в суть и предлагает нестандартные варианты решений в сложных ситуациях. Рекомендую! Особенно тогда, когда он не занят моими проектами:)
Отличный заказчик, четко ставит цели, идет на обоснованные компромисы, понимает техническую часть задания - это значительно облечает обсуждение проекта, приятен в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmitrirudenko
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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