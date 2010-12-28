Оптимизация шаблонов под DLE 9.0

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки139 просмотров

Легкое задание! 3 DLE шаблона, версий 7.* , 8.* уж точно не помню каких версий, но старенькие. Нужно полностью оптимизировать их под 9.0, добавить все необходимое, исправить недочеты шаблонов. Предоставить отчет об внесенных изменениях обязательно!

DLE
14 лет назад
BingoS
Даниил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$22
1 день
Спасибо Сергею, все сдела быстро и качественно ! доволен работой;)
Очень хороший заказчик! Работа => оплата => отзыв. Буду рад сотрудничать еще :)

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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