Доброго времени суток Уважаемые верстальщики. Есть сайт на DLE 9.0. www.zzk.kz Шефу понравился шаблон именно этот. А он только на его буке нормально отображается, потому что там разрешение высокое. Нужно что ...
Оптимизация шаблонов под DLE 9.0
Легкое задание! 3 DLE шаблона, версий 7.* , 8.* уж точно не помню каких версий, но старенькие. Нужно полностью оптимизировать их под 9.0, добавить все необходимое, исправить недочеты шаблонов. Предоставить отчет об внесенных изменениях обязательно!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
Страница тут - http://stomatologist.com.ua/test/index.html Некорректно отображается блок "Контакты", находящийся в левом блоке страницы, ниже меню услуг (см. на левый угол телефонного аппарата). Требуется сделать так, чтобы блок "Контакты" был "привязан" к ...Завершен14 лет назад
Нужна кроссбраузерная верстка макета под CMS Drupal Макеты вышлю на почтуHTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Доработка сайта на WordPress Нужен человек или 2 на постоянную!! работу, но при этом, занимающую не более 20-30% Full Time со знанием HTML (верстка) и опыт MySQL, PHP, XML, WordPress ..Закрыт14 лет назад
Сайт готов на джумле, сделан из бесплатного шаблона для джумлы. Нужны некоторые изменения шаблона: справа колонку убрать, верхнее меню убрать, соатвив гориз-й сепаратор, внизу убрать многочисленные ненужные блоки инфы, в центре - сделать новости. ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать 7 страниц + добавить админку с функцией добовления новостей на сайте http://www.weblancer.net/files/projects/2377/237702/works/159173.jpgHTML-верстка19 заявокЗакрыт14 лет назад
http://www.dropbox.com/gallery/1505690/1/FF-Final-2?h=94dc65 Сверстать сайт. Семантично, кроссбраузерно, резиново. Немного JS для раскрывающихся блоков - все видно по макетам. Нужно что бы разработчикам было потом легко работать с кодом. Интересуют заявки от людей с портфолио, и ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо _кроссбраузерно_ сверстать 5-6 простых макетов страниц одного сайта. Требования к вёрстке: -Браузеры: IE7+, Opera10+, Firefox3+, Chrome5+, Safari4+ -Стандарты: Валидные XHTML1 strict/transitional + CSS 2.1 -Семантическая вёрстка -Нужно ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
Ситуация такая: Есть готовый шаблон, ужасно сверстанный, используются и дивы, и таблицы, и еще много всякого. Требуется переверстать его, подогнать под стандарты и сделать нормально отображаемым во всех современных браузерах. Фактически ...Завершен14 лет назад
Срок исполнения - 3 дня, до 30 числа. Нужно кроссбраузерно (Firefox 3, Internet Explorer 6-8, Opera 9-11, Google Chrome) сверстать сайт, исходники в приложении. Оставляйте предложение по цене, сроку и опишите условия работы и оплаты. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад