Кроссбраузерная вёрстка 5-6 страниц одного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок228 просмотров

Необходимо _кроссбраузерно_ сверстать 5-6 простых макетов страниц одного сайта.

Требования к вёрстке:

-Браузеры: IE7+, Opera10+, Firefox3+, Chrome5+, Safari4+

-Стандарты: Валидные XHTML1 strict/transitional + CSS 2.1

-Семантическая вёрстка

-Нужно будет подстроиться под имеющийся CSS-файл в плане именования классов, идентификаторов и размещения правил в файле

CSS
14 лет назад
Wpatcher
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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