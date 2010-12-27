Разместить картинку и описание на странице дивами страничка с которой нужно взять инфу http://www.absolut-i.com.ua/1buler.html страничку в которую нужно вставить инфу вышлю почтой
Срочно! Верстка html страниц
Нужно сверстать в html 10 (можно меньше) однотипных страниц, макеты в PSD.
Страницы однотипные, отличаются оформлением и расположением блоков.
Пример макета в приложении.
Заявки фрилансеров
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