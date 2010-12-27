Необходимо сверстать сайт и модули по дизайну. Приветствуется знание построение интерактивных форм.
Подправить верстку дизайна вебасист
Нужно подправит верстку дизайна вебасист шоп-скрипт.
Обращаться просьба только тех, кто знаком с движком.
Сайт wm-mobila.ru
Отображается в Мозиле более-менее правильно, а в Эксплорере по корявому,
нужно исправить косяки верстки, так чтобы во всех браузерах отображалось одиннаково и правильно.
В частности если сравните в эксплорере верх не правильно, поиск смещен., отступы в меншках между заглавием и содержимым, в категориях, новостях, и т.д. везде все это подправить, плюс чтобы так же было по центру.
Оплата после выполнения задания яндекс-Деньгами в размере 100 рублей.
Жду предложений.
Так же отзыв отличный гарантирован.
Заранее спасибо
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