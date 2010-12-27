Подправить верстку дизайна вебасист

Нужно подправит верстку дизайна вебасист шоп-скрипт.

Обращаться просьба только тех, кто знаком с движком.

Сайт wm-mobila.ru

Отображается в Мозиле более-менее правильно, а в Эксплорере по корявому,

нужно исправить косяки верстки, так чтобы во всех браузерах отображалось одиннаково и правильно.

В частности если сравните в эксплорере верх не правильно, поиск смещен., отступы в меншках между заглавием и содержимым, в категориях, новостях, и т.д. везде все это подправить, плюс чтобы так же было по центру.

Оплата после выполнения задания яндекс-Деньгами в размере 100 рублей.

Жду предложений.

Так же отзыв отличный гарантирован.

Заранее спасибо