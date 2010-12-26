Верстка сайта.

Человек откликнулся на проект. Долга не мог на него выйти, в итоге, когда вышел на связь, была поставлена задача сверстать из psd шаблон под joomla. К работе приступил 05.01.2011ю Сказал, что завтра будет готово. Через день сказал что доделывает, скоро все будет. В итоге, постоянными отговорками протянул до 11 числа, вместо 1 дня. Я расплатился, он прислал архив, где была статичная верстка, и обвязка js, css, вместо шаблона для joomla. Попросил прокомментировать, услышал что впервые слышу про joomla, разговора про нее не было, на что я ему скинул самое первое сообщения из ICQ: Valmon (21:36:43 5/01/2011) Так, значить у нас задачи Valmon (21:36:59 5/01/2011) сверстать шаблончик под джумлу V-z-z-HobboT (21:39:16 5/01/2011) не вопрос, изображение то, что в приложении, правильно? Valmon (21:39:46 5/01/2011) да, я вам дам псд На это он дал другое сообщения: V-z-z-HobboT (23:53:57 5/01/2011) итак, подытожим: я делаю верстку этого psd, что вы мне прислали, пишу javascript переключателя табов, всё кроссбраузерно, резина, будет готово ровно через чутки, оплата по факту $50 Valmon (23:54:14 5/01/2011) Да В итоге, почти через неделю, имеем только верстку, и попытки все переиначить.